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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: كنت عاوز مشاهد أكتر فى "لن أعيش في جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رياض، إن دورى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" جاء بعد اختيار المخرجين أحمد توفيق ورباب حسين، وروحت جرى طبعا، ومكنش الورق كله جاهز ولكن الدور كان حلو بس انا كنت طماع شوية وكنت عاوز مشاهد أكتر وأستاذ مصطفى محرم ظبط كل حاجة في الورق.
وأضاف محمد رياض خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، كانت فيه حاجات ناقصة واستاذ مصطفى محرم كملها خاصة مشهد المواجهة بينى وبين والدى اللى هو نور الشريف، لأن الشخصية كانت معقدة وأستاذ أحمد توفيق كان عاوزنى أعملها بطريقته ولكن كانت صعبة وكان بيقولى اعملها زى ما بقولك يا "قبقاب"، وفى الآخر أقنعته بأنى أعملها بطريقتى.
مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.
ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.