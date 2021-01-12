شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: كنت عاوز مشاهد أكتر فى "لن أعيش في جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رياض، إن دورى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" جاء بعد اختيار المخرجين أحمد توفيق ورباب حسين، وروحت جرى طبعا، ومكنش الورق كله جاهز ولكن الدور كان حلو بس انا كنت طماع شوية وكنت عاوز مشاهد أكتر وأستاذ مصطفى محرم ظبط كل حاجة في الورق.

وأضاف محمد رياض خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، كانت فيه حاجات ناقصة واستاذ مصطفى محرم كملها خاصة مشهد المواجهة بينى وبين والدى اللى هو نور الشريف، لأن الشخصية كانت معقدة وأستاذ أحمد توفيق كان عاوزنى أعملها بطريقته ولكن كانت صعبة وكان بيقولى اعملها زى ما بقولك يا "قبقاب"، وفى الآخر أقنعته بأنى أعملها بطريقتى.