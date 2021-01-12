شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف صلعاء وهشام جمال بشعر قصير فى تريلر مسلسل "في بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركتا سينرجي وروزناما منتجا مسلسل "في بيتنا روبوت" التريلر الخاص بالعمل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية.

وظهر أيضا عدد من نجوم الشرف في إعلان المسلسل منهم الفنانون هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد أخر من النجوم، والمسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي يعرض خارج السباق الرمضاني في اواخر شهر يناير.

وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.