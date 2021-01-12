شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محرم: تراجعت عن ترشيح يسرا عشان حلوة وحسن حسنى كان هيعمل "المعلم سردينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب مصطفى محرم، رشحت يسرا فى الأول فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، ولكن قلت عشان حلوة ودى حارة شعبية مش هتنفع، وبعد كده قلت معالى زايد، ولكن المخرجة رباب حسين قالت لا، معالى زايد بتعمل مشاكل كتير، فقلتلهم خلاص اختاروا الشخصية براحتكوا، واختاروا عبلة كامل، ومكنتش أعرفها وقالولى انها هتعجبنى.

وأضاف مصطفى محرم، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، شخصية المعلم سردينة كمان كان المفروض حسن حسنى بس اتخانق معاهم على الفلوس، وجه عبد الرحمن أبو زهرة لم يقرأ غير أول مشهد ودخل صور علطول.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.