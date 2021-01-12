شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مفيد فوزى: تضرعت إلى الله فى محنة والدى وأنتظر نتيجة المسحة الثانية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية حنان مفيد فوزى لـ"الخليج 365"، إن والدها الإعلامى الكبير مفيد فوزى حالته مستقرة حتى الآن، وتوجد أعراض "كحة" فقط، حيث إنه أصيب بالفيروس اللعين منذ 17 يومًا، ومن المقرر أن يجرى المسحة الثانية غدًا الثلاثاء متمنية من الله أن يستكمل شفاءه على خير.

وتابعت حنان قائلة: لجأت إلى الله في محنة والدى، وأتضرع له كل يوم حتى يتم شفاؤه، ولدى ثقة كبيرة في الله وسيتم شفاء والدى وستكون المسحة الثانية سلبية بثقتى في الله، مؤكدة أنها سلمت حالة والدها في يد الله فقط وليس الأطباء.

ويخضع مفيد فوزى حاليًا لبروتوكول علاج في منزله، وتتابع حالته ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزى، حيث تحرص حنان على الدقة في مواعيد الأدوية ومراعاة والدها في كل تفصيله.

وتمنى المغردون على صفحات السوشيال ميديا، له السلامة خاصة أن مفيد فوزى واحد من نجوم الإعلام على مدار سنوات طويلة، قدم فيها العديد من البرامج التي واجه من خلالها العددي من نجوم الفن والسياسة وغيرهم، فضلاً عن أنه أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصرى.