شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يهنئ نجوم مسلسل فى بيتنا روبوت.. ويعلق :"إن شاء الله هيكسر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد زاهر، على تهنئة فريق عمل مسلسل "في بيتنا روبوت"، وذلك عقب طرح التريلر الخاص بالعمل، والذى يدور قصته في إطار اجتماعي درامي كوميدى، ويضم كوكبة من نجوم الفن.

وكتب أحمد زاهر عبر صفحته على فيس بوك، "مليون مبروك لكل صناع و نجوم العمل و إن شاء الله هيكسر الدنيا مبروك هشام جمال مجهود كبير و مبروك شيماء سيف أخف دم في مصر و العسل عمرو وهبه و مبروك بنتي السكر ليلي أحمد زاهر يارب يجعله فاتحة الخير عليكي يا حبيبه قلبي و مبروك المخرج وليد الحلفاوى و مبروك شركة سينيرجي".

وكانت طرحت شركتى سينرجي وروزناما منتجا مسلسل "في بيتنا روبوت" التريلر الخاص بالعمل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية.

وظهر أيضا عدد من نجوم الشرف في إعلان المسلسل منهم الفنانون هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد أخر من النجوم، والمسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي يعرض خارج السباق الرمضاني في اواخر شهر يناير.