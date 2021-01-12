شاهد أغنية افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى عن الأغنية الدعائية للبطولة التى يقدمها النجم تامر حسنى، حيث أبدع نجم الجيل في الأغنية التي صورت أغلب مشاهدها أعلى كوبرى تحيا مصر، وقدم من خلالها معالم مصر السياحية وشباب وبنات مصر بشكل يليق بهم أمام العالم.

ووقع الاختيار على النجم تامر حسنى ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذى ستستضيفه مصر وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضى عالمى ضخم يعد الأول من نوعه فى مصر.

وسيقدم النجم تامر حسنى معه فى العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعده من اكتشافه هدى الشربينى لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية والكليب من إخراج أشرف حمدى، واليوم بدأ الفنان تامر حسنى تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصرى والعالمى وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء.







