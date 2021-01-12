فن ومشاهير

عمر كمال مطرب أغنية فيلم "الشنطة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صرح الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف وأحد منتجي فيلم "الشنطة" أن المطرب عمر كمال سيقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" الذي من المقرر استكمال تصويره خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان أشرف عبدالمنعم، وغناء عمر كمال.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، محمد لطفي ومن إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.

عمر كمالعمر كمال

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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