عمر كمال مطرب أغنية فيلم "الشنطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صرح الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف وأحد منتجي فيلم "الشنطة" أن المطرب عمر كمال سيقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" الذي من المقرر استكمال تصويره خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان أشرف عبدالمنعم، وغناء عمر كمال.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، محمد لطفي ومن إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.