كارول سماحة أنيقة وهنا الزاهد بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنان هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

جيهان خليل

الفنانة جيهان خليل شاركت جمهورها صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأسود.

أسماء جلال

ونشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تتناول الطعام على البحر.

معتز هشام

نشر الفنان الشاب معتز هشام صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يرتدي "الكمامة".

أحمد فلوكس

وشارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها ممسكًا بالنبوت.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة

تامر عاشور

شارك المطرب تامر عاشور جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا نظارة شمسية.

نورهان

شاركت الفنانة نورهان جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام" ظهرت خلالها بدون مكياج.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

ستيفاني صليبا

الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.