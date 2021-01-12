تامر حسين يهاجم رامي صبري مجددا: "قلبت سويقة وجهل وهيفضل يخسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هاجم الشاعر الغنائي تامر حسين، الفنان رامي صبري مجددا، بعد طرح الأخير أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب، بصوته.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ردا على بوست صديقى الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، أنا ذوقيا للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت إنه زيه زي الفانز اللي بتعمل cover للأغنية بما أنها نزلت رسمي، ولكن الحقيقة أن في سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنة مش في صالحه لو غنى 20 سنة كمان لقدام".

أضاف: "معرفش مُصرّ يخسر ليه، وفعلا قلبت سويقة وجهل بالقانون وجهل في التعامل مع الزمُلاء والكبار، رامي محتاج يفهم ذوقيات كتير في المهنة دي وفي الأصول، ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج، ويعرف أن الفن أخلاق، ويتعلم من زمايله اللي سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم، بيخسر وهيفضل يخسر، حماقي وتامر حسني هيفضلوا في حتة تانية، بأخلاقهم قبل فنهم، ونجوم جيلهم".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، انتقد غناء الفنان رامي صبري، لأغنية "شكرا" للفنان عمرو دياب، وطالب نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق.

وكتب "قمر" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته؟ أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".

وتابع: "أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة".

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرًا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

أغنية "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.