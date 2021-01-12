"بطالب بالتحقيق هي مش سويقة".. أيمن بهجت قمر يعلق على غناء رامي صبري أغنية "شكرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتقد الشاعر أيمن بهجت قمر، غناء الفنان رامي صبري، لأغنية "شكرا" للفنان عمرو دياب، وطالب نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق.

وكتب "قمر" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته، أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".

وتابع: أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة"

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرًا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.

ووقع خلاف مؤخرًا بين الفنان رامي صبري، والموزع عزيز الشافعي، بسبب منح الأخير أغنية "شكرًا" للفنان عمرو دياب وضمها لألبومه الجديد، رغم أنه استمع لها من قبل.وأكد "صبري" عقب الأزمة، أن الفنان عمرو دياب ليس له علاقة بها، وذلك من خلال تدوينة له عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائل فيها: "عمرو دياب فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد، وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللي نزلته أمس، ليس له علاقة بعمرو تماما، إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين، شكرا".وكان الفنان رامي صبري، قد قرر عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي مرة أخرى، وكتب عبر حسابه على فيسبوك أمس: "ولتاني مرة، الملحن عزيز الشافعي، ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي .. لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".ورد "الشافعي" على رامي صبري قائلا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".وتابع: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما أشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بأننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا".

