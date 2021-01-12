بالفيديو: سوزان نجم الدين تنهار بعد رؤية أولادها لأول مرة منذ 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو “مؤثر” نشرته النجمة السورية سوزان نجم الدين تظهر فيه مع أولادها لأول مرة بعد غياب 5 سنوات عنهم.

ووثقت سوزان نجم الدين لحظة استقبال أبنائها بفيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ“انستغرام“، ظهرت فيه وهي تنتظر بصالة الوصول بالمطار، حيث بدت متوترة للغاية، وبمجرد ظهور أبنائها بدأت تصرخ واحتضنتهم بقوة ودخلت في نوبة من البكاء غير مصدقة أنها تمكنت من رؤيتهم بعد كل هذه المدة.

وعلقت سوزان على الفيديو قائلة: ”خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم، خمس سنوات صاروا الصغار كبار، خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام، والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة“.

وأضافت: ”فراقٌ قسريٌّ مرّ، لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء، وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها، فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة، لينقلب السحر على الساحر“.

وكانت الفنانة عانت من الفراق والبعد قسرا عن أولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بوقف منح تأشيرة الدخول للسوريين؛ وهو ما تسبب في عدم رؤيتها لأولادها، الذين يتواجدون بأمريكا .