نادر الأتات نجم أقوى حفلات عيد الحب في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يحيي النجم اللبناني نادر الأتات حفل عيد الحب لهذا العام، بسهرة ضخمة في فندق ومنتجع الحبتور بمدينة دبي في تاريخ 12 فبراير المقبل.

وسيقدّم نادر الأتات في هذه الأمسية باقة من أجمل أغنياته ونذكر منها “قلبي عاليمين، “بترقص عيوني”، “ونطرتك”، “حالة فوضى”، “يا تارك” بالإضافة إلى أغنية “من يومتا” التي طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

الحفل سيقام بالحديقة الخارجية للفندق، وستتّخذ الشركة المنظمة كافة الاجراءات الوقائية التي تتبعها السلطات في دبي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ولسلامة الحاضرين.

وعلى الرغم من ظروف التباعد، سيتسنى للجمهور حول العالم بمتابعة السهرة افتراضيًا من خلال تطبيق SpotlightLive، ليعيش أجمل الاوقات واللحظات الحماسية.