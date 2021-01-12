“إرفع إيدك”.. تامر حسني يقدّم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد اختياره ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، طرح النجم المصري تامر حسني الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بصوته.

الأغنية بعنوان “إرفع إيدك”، وهي من كلمات منّة عدلي الكاي، ألحان إهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتحالله، واختار تامر حسني أن يشاركه فيها مغني الراب مروان موسى وفنانة صاعدة من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنكليزية والكليب من إخراج أشرف حمدي.

ومن المقرر أن يقدّم تامر حسني أغنية “ارفع ايدك” في حفل افتتاح الدّورة 27 لكأس العالم لكرة اليد المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

يذكر أنّ حسني كان قد حقق نجاحات كبيرة بأغنيات ألبومه “خليك فولاذي”، وهي: “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، و“طمعتيني”، و“قد الفراق”، و“خليك فولاذي” بالإضافة إلى أغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو.