أيمن بهجت قمر لـ رامي صبري: هي مش سويقة (إعرف السبب)

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق مع الفنان رامي صبري، بعد تداول أغنية (شكراً) للهضبة عمرو دياب بصوته، حيث وصف هذا العمل تعدي على ملكية الغير.

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وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي

على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " هو ازاي رامي صبري يحط صوته على اغنيه مش بتاعته .. انا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقيه .

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وأضاف، لازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض اغانينا مش مشاع لاي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.

وإستكمل، لازم وقفه من المصنفات الفنيه ووزارة الثقافه ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع .. هي مش سويقه ".