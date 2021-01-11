رحيل هادئ لهادى الجيار

ياسر رشاد - القاهرة - «لطفى» مدرسة المشاغبين و«منعم الضو» فى «المال والبنون»

رفض البطولة المطلقة.. وأحسن اختيار معظم أدواره

«برهامى المغازي» القاسى فى «سوق العصر»، والصعيدى الكوميدى فى «الضوء الشارد»، والخال الحنون فى «الأسطورة» وغيرها من الادوار المتميزة التى استطاع ان يصنع بها الفنان القدير الراحل هادى الجيار بصمة واضحة فى الدراما المصرية، هو فنان صنع نجوميته بادواره الصغيرة، فلم يسع ابدا وراء البطولة المطلقة، معلنًا انه يعرف قدراته الفنية وقادر على تحقيق النجومية فى أدواره الصغيرة.

اختطفت الكورونا، الفنان القديرهادى الجيار، وهو فى قمة نجوميته، عن عمر ناهز 71 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا فى الدراما والمسرح والسينما، وارثا اكبر من محبة الجمهور والاصدقاء، فهو فنان قدير ارتبط به الجمهور لسنوات طويلة منذ ظهوره فى مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1972، وحتى آخر اعماله»شديد الخطورة» فى 2020، هو أحد أفراد الاسرة المصرية، الاخ والاب والصديق، رغم الملامح الطيبة التى تميزه لكنه مقنع فى ادوار الشر، وكذلك كان خفيف الظل فى ادواره الكوميدية، فهو من الفنانين القلائل الذى يجعل مشاهديه ينسون انهم يشاهدون عملاً فنياً، فهو فنان طبيعى لا يمكن أن تقتنع أنه يؤدى دورًا، لكنه يعيش الحالة فيقنع مشاهده أنه يجسد حياته على الشاشة.

رغم عدد الادوار المهمة التى قدمها الجيار والتى تخطت الـ200 عمل فنى الا انه كان دائما يرفض البطولة المطلقة وقال: السبب لأنى مكنتش كوميديان، أنا دمى خفيف، أستطيع أن أقول إفيه، أسند كوميديانا، لكنى مش قادر إنى أتحمل ده كشخص وحدى».

وأضاف أن الفنان يستطيع أن يقوم باختيار الأدوار التى يراها فقط عندما يصبح نجما أما غير ذلك فنادرًا ما يحدث.

رحل الجيار عن عالمنا بعد صراع مع المرض، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إثر تدهور حالته الصحية، حيث تم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعى داخل مستشفى الهرم حتى وافته المنية بعدما تمكنت منه الكورونا.

ولد هادى الجيار فى 15 أكتوبر عام 1949، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفنى عندما جاءته الفرصة للاشتراك فى مسرحية مدرسة المشاغبين بدور «لطفي» ثم اتجه إلى التليفزيون والسينما.

قدم العديد من الأعمال التليفزيونية التى حققت نجاحا لافتا وكانت جزءا اساسيا من الاعمال التى تعتمد على بطولات جماعية، وكان صاحب بصمة حقيقية فيها ومن اهمها دور منعم الضو فى المال والبنون، ومسلسل سوق العصر الذى يعتبره اهم اعماله لانه تقمص الشخصية وارتبط بها بشكل كبير ولم يكن يغير ملابسها فى منزله، وعدد كبير من الاعمال الاخرى مثل عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، عد تنازلي، سلسال الدم، العقرب، نابليون والمحروسة، النار والطين، شارع عبدالعزيز، بالشمع الأحمر، مملكة الجبل، طوق نجاة، اغتيال شمس، ماتخافوش، أبو ضحكة جنان، إن غاب القط، أدهم الشرقاوي، عزيز على القلب، الملك فاروق، شرخ فى جدار العمر، الإمام المراغي، سوق الخضار، مسائل عائلية جدا، من غير ميعاد، الإمام محمد عبده، بطة وأخواتها، حدث فى الهرم، أمس لا يموت، رياح الماضي، السيرة العاشورية: الحرافيش، تلال الغضب، الحب والاختيار، الشهاب، الابن الضال، الضوء الشارد، أوراق من المجهول، دهب قشرة، شىء غير الحب، القضاء فى الإسلام، السيرة الهلالية، جمهورية زفتى، النوارس والصقور.

وفى السينما قدم صابر جوجل، عزازيل، الغيبوبة، من أطلق هذه الرصاصة، ليالى الصبر، درب الجدعان، الكابتن وصل، جيل آخر زمن، شباب لكل الأجيال، رحلة المشاغبين، كل شىء قبل أن ينتهى العمر، احترس عصابة النساء، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مقص عم قنديل، انتهى التحقيق.

أما على جانب المسرح فقد شارك فى العديد من الأعمال المتميزة منها:

لما قالوا ده ولد، قصة الحى الغربي، مدرسة المشاغبين،أولادنا فى لندن، القاهرة فى ألف عام، السفيرة عزيزة، أحلام ياسمين.

- شارك بعدد من المسلسلات الإذاعية ومنها «المهرة والخيال، زمن العطش، عصفور الحب، عريس رغم أنفه، القاهرة كامل العدد»، كذلك شارك بفوازير أم العريف، عجائب صندوق الدنيا، عالم ورق ورق.

ورحل قبل أن يستكمل تصوير باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، دوره بمسلسل «موسى» المقرر عرضهما فى رمضان 2021.

الفنان الراحل هادى الجيار من النجوم المحبوبين فى الوسط الفنى، تربطه علاقة صداقة قوية باصدقائه بعيدا عن كواليس العمل الفنى، فهو دائم السؤال عن اصدقائه خاصة من غابوا عن الساحة، ودائم التواصل مع النجوم الشباب؛ نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفنى أبرزهم المنتج تامر مرسى والذى فتح له دفتر عزاء عبر حسابه على تويتر وهى المرة الاولى التى تهتم شركة انتاج بهذا الشأن، ونعته وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم قائلة إن الراحل قدم مسيرة فنية كبيرة فى السينما والمسرح والتليفزيون بدأت فى ستينيات القرن الماضى ترك خلالها بصمة كبيرة فى الأسر المصرية والعربية بأدواره التى عبرت عن واقعنا ومشكلاتنا بشكل كبير وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، و نعاه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذى حرص على الحضور خلال الساعات الأولى لأداء صلاة الجنازة على الفنان هادى الجيار قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة.

وقال :«مصر كلها زعلانة على هادى الجيار، وكريم عبدالعزيز كان بيبكى الصبح علشان كان بيصور معاه من كذا يوم مسلسل الاختيار 2».

وكان الفنان فتوح احمد فى مقدمة الفنانين الذين ودعوه لمثواه الاخير وقال: هادى الجيار كان خايف من كورونا، عشان كان عنده مشاكل فى الرئة بخلاف إجرائه لجراحة فى القلب، وكان دائمًا بيكلمنى ويقولى استخبى وخد بالك»

ونعته الفنانة اسعاد يونس وداعا الصديق الغالى هادى الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال».، والفنان شريف منير قال: «إنا لله وانا اليه راچعون.. مع السلامة يا بو قلب طيب.. طول عمرك هادى يا هادى.. حتى لما سبتنا.. كنت هادي»، فيما نعته الفنانة مها أحمد: «ان لله وانا اليه راجعون الوداع يا اطيب خلق الله, وحرصت الفنانة سيمون على نعيه قائلة :»يا هادى يا فنان يا محترم يا انسان يا جميل الله يرحمك يا غالى اتشرفت بالعمل معاه».