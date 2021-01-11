فن ومشاهير

(تفاصيل) إصابة الإعلامي الكبير مفيد فوزي بفيروس كورونا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناقد الفني طارق الشناوى، إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى بفيروس المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

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وكتب "الشناوي": "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما

مميزة في الإعلام المصري.. أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي.

 

 

وأضاف، لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده... ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائمًا تبرع في سردها لنا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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