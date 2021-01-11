وائل كفوري اختمر من الحياة.. كواليس أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول انتظار لعمل جديد، ها هو النجم وائل كفوري يستعد لدخول الاستديو قريباً ليضع صوته على أغنية جديدة تحاكي علاقات الناس الاجتماعية التي تربطهم بعضهم ببعض.

وأفادت بعض المصادر أنّ هذه الأغنية تحمل في موضوعها قصة رجل مختمر من الحياة وقد اختبرها جيداً، وهي تتكلم على موضوع يصلح لكل زمان ومكان، ويأخد منحىً شمولياً، كما تحمل رسالة مؤثرة من صلب الواقع الذي نعيشه اليوم والظروف التي نمرّ بها.

يُذكر أنّ أغنية كفوري الجديدة من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.

في سياقٍ متّصل، أفادت مصادر “بتجرد” أنّ كفوري يحضّر لأكثر من أغنية جديدة، ومن الممكن أن يتّجه نحو إصدار ميني ألبوم لاحقاً، غير أنّ الاحتمال الأكبر يرجح إصداره هذه الأغنية كسينغل، ولا قرار نهائياً بهذا الشأن في الوقت الراهن، وذلك نظراً للظروف الصحية والسياسية التي يمرّ بها لبنان.