“نحبّها جميعاً”.. أنغام ولطيفة تشيدان بأداء تقلا شمعون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في خطوة لافتة من فنانة مصرية، عبرت أنغام عن إعجابها بأداء الممثلة اللبنانية تقلا شمعون، وكتبت أنغام تعليقاً على صورة نشرتها في حسابها الرسمي على “تويتر”: “‏أنا معجبة جداً بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون، أتمنى أن يصل لها حبي وتقديري”.

من ناحيتها، تفاعلت الفنانة التونسية لطيفة مع التغريدة، وعلقت رداً على أنغام: “سأبلغها طبعاً، هذه حبيبتي وكلنا معجبون بها، أعمالها عظيمة”، لتعاود أنغام الرد مجدداً على تلعيق لطيفة بالقول: “تستحق كل الحب والتقدير، وأنت حبيبتي أيضاً”.

وجاءت وصلة الغزل بين لطيفة وأنغام إثر مشاركة شمعون في بطولة مسلسل “عروس بيروت” والذي يبث على شبكة MBC ويحظى بجماهيرية عالية في الموسم الثاني، بعد مشاهدات كبيرة حققها الموسم الأول قبل عام.

أما أنغام فكان آخر نشاطاتها الفنية الألبوم الخليجي “مزح” والذي تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، في حين استقبلت العام الجديد في مدينة خورفكان الإماراتية حيث أحيت حفل افتتاح مدرج خورفكان الجديد وعبرت عن سعادتها بالتواجد في هذا الصرح الثقافي الفني الرائد.