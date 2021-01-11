والد أنجيلينا جولي يشكر ترامب ويدعو إلى الوحدة بعد اقتحام الكابيتول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أصدر الممثل جون فويت مقطع فيديو يدعو فيه إلى الوحدة بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي الأسبوع الماضي، واعتراف الرئيس ترامب النهائي بأن ولايته ستنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقال فويت، المعروف بتأييده للرئيس ترامب منذ فترة طويلة، إن “هذا العنف لا يمثلنا”، لكنه أضاف أنه “سيتم الإصغاء” إلى المتظاهرين.

وصوّر فويت الخطاب الذي نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” وهو جالس أمام العلم الأميركي وافتتح حديثه مخاطباً “زملاءه الأميركيين”، قائلاً: “لن نبكي، لكن دعونا نشكر الرئيس ترامب على أربع سنوات من العمل الجاد وحبه لأميركا. دعونا لا نحبط، فلننهض ونتطلع إلى مستقبلٍ أفضل. دعونا نحمد الله. دعونا نفهم أن خطته أكبر بكثير”.

وحاول فويت توصيل رسالة وحدة للشعب الأميركي على الرغم من الانقسام السياسي والثقافي الهائل الذي تواجهه البلاد. وأشار إلى أن معركة ترامب لإلغاء الانتخابات لم تنتهِ بعد. كانت رسالته عن الوحدة بعيدة كل البعد من مقطع فيديو آخر نشره قبل يوم الانتخابات مباشرة، حيث وبّخ الرئيس المتخب جو بايدن توبيخاً لاذعاً، ووصفه بالشرير قائلاً: “بايدن شرير. يجب أن يفوز ترامب. إنه صادق. سيعيد ثقة الناس. هؤلاء اليساريون لا يريدون مصلحة الشعب الأميركي. إنه أكبر غطاء على الإطلاق”.

كما أصدر تحذيراً لأولئك الذين يحتفلون بفوز بايدن بعد فترة وجيزة من انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) قائلاً إنهم يرحبون فقط بـ “الرعب الذي سيعيشونه” لأن الوعود “التي قطعها اليساريون للشعب الأميركي لن تتحقق أبداً”.