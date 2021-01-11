بريانكا شوبرا تتحدّث عن زواجها من نيك جوناس.. تريد “أكبر عدد ممكن من الأطفال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تشعر بريانكا شوبرا أنها “محظوظة” لأنّ الحجر الصحّي أتاح لها الفرصة لتمضية الكثير من الوقت مع زوجها نيك جوناس (28 عاماً).

وقالت النجمة (38 عاماً) إن وباء كورونا منحهما أوقات فراغٍ كثيرة حيث أن طبيعة وظيفتيهما متطلّبة وعادةً ما تلزمهما بالسفر إلى جميع أنحاء العالم.

كما اعترفت شوبرا لصحيفة “التايمس” البريطانيّة أنها تريد “أكبر عدد ممكن من الأطفال” مع زوجها حتى تتمكن من إنشاء “فريق الكريكيت” الخاص بها، الذي يضم 11 لاعباً عادةً. وأضافت أنّ الحجر سمح لها أن تقضي بعض الوقت أيضاً مع ابنة أخيها، كريشنا (4 أعوام): “مشاهدتها وهي تكتشف أشياء جديدة كان أمراً ممتعاً جداً”.

وعلى الرغم من وجود فجوة عمرية تبلغ 10 أعوام بينها وبين جوناس، أخبرت النجمة الهنديّة أنّ العمر والاختلافات الثقافية لم تشكّل يوماً عائقاً أمام علاقتهما الرومانسية، موضحةً: “ذهب نيك إلى الهند كالسمكة في الماء. ولكن مثل أيّ زوجين عاديين، علينا أن نتفهّم عادات بعضنا البعض وما يحبه كل منّا. إنها فعلاً مغامرة”.

وتابعت: “لم تكن هناك صعوبة. منحنا الحجر الصحي القدرة على قضاء الكثير من الوقت معاً، وكان بمثابة نعمة لأنّ بحكم وطيفتينا من الصعب العثور على هذا الكم من الوقت لقضائه معاً”.

على الرغم من أنها ذكرت أن الابتعاد عن عائلتها في الهند كان أمراً “صعباً”، إلا أنها أشادت بزوجها لتحسين هذا الوضع. وتحدّثت أيضاً عن كون علاقتهما علنيّة جداً بحكم شهرتهما، مشيرةً الى أنها تشعر بالارتياح لمعرفة أنّ نيك يفهم هذا النمط جيداً وختمت قائلة: “أنا ممتنة جداً للعثور على شريكٍ يساندها بغضّ النظر من حياتها المهنيّة أو كيف ينظر إليها العالم”.