بالصور – كارول سماحة بإطلالة ساحرة من كييف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحها جمهورها عبر صفحتها الخاصة في “إنستغرام” بصور جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها في مدينة كييف.

وتظهر في الصور باطلالة متميزة وفي كامل أناقتها وهي تجلس وسط نافذة مزينة بأجمل الازهار، وتطل على سماء موشحة بالغيوم. وتعطي الصورة انطباعاً ايجابياً بنظرة نحو غدٍ أفضل وأجمل وأكثر إشراقةً.

هذا وكانت قد أعلنت سماحة عن تحضيرها لأعمال جديدة مع الفنان والموزع الموسيقي ميشال فاضل بعد أن نشرت صورة تجمعها وعائلتها به في مصر.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت بمناسبة الأعياد المجيدة ألبومها الميلادي Christmas Carole وتضمن 9 أغنيات وهي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).