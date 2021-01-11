بعد حديث الفنان حميدة عن معاناته.. هاني شاكر يجد الحلّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة MBC مصر، كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عن تدخّله السريع لحل مشكلة الفنان علي حميدة، حيث قال إنه تواصل مع الأخير فور علمه بأزمته الصحية، وشكواه من صعوبة وضعه المادي، ورتّب له كل الأمور، وتحدث إليه شخصياً، كما اتّصل بنقيب الموسيقيين في الإسكندرية.

وأوضح شاكر أن حميدة سيدخل مستشفى في الإسكندرية خلال ساعات، حيث سيخضع للتحاليل اللازمة، وانتزاع حصوة من المرارة بالمنظار، مؤكداً أن النقابة لن تتأخر عنه أبداً، ومعبّراً عن أمله في أن يعينه الله ويعين الزملاء في النقابة دائماً على الوقوف بجانب “الفنانين الذين أثروا حياتنا الفنية بشكل أو بآخر”.

وأضاف هاني شاكر أنه لم يكن على علم بمشكلة علي حميدة، وعاتبه على عدم اتصاله به أو بأحد الأساتذة في مجلس النقابة، وعلم من حميدة أن تواصلاً من هذا النوع لم يحدث، وأن أحد الأسباب أنه لم يدفع اشتراك النقابة لعامين مضيا، فأكد له أن هذه مشكلة بسيطة، وتبرع بدفع الاشتراك له وقال لا فرق بيننا.