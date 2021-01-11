حلمي بكر يوضح قصة خلافه مع محمد فؤاد: “مش هسمع الأغنية”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكد الموسيقار الكبير حلمي بكر، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON أنه لم يسمع أغنية الفنان محمد فؤاد “في الحفلة” والتي تسبّبت بخلاف بينهما بسبب تصريحات منسوبة إليه، قائلاً: “لم أصرح بأي شيء حيال الأغنية، سوى أنني لم أسمع الأغنية، وقلت إن الأغنية لو كويسة هيبقى لمحمد فؤاد رصيد عند الجمهور.. ولو أخطأ هيدفع تمن ده.. ولم أقل غير ذلك”.

وأضاف: “مش هسمع الأغنية.. محمد فؤاد أستاذ ويعرف يختار لنفسه بس محدش يفرض وصاية ولما تتكلم يا فؤاد اتكلم عنك وماتجبش هاني شاكر في السكة.. ومانغلطش في الكلام”.

وأوضح بكر أن هناك فارقاً كبيراً بين أغاني الراب والمهرجانات، قائلاً: “المهرجانات فن الدجل على الجمهور.. وأنا أعترض في المهرجانات أحيانا على الكلمات وأحيانا على اللحن وأحيانا على الجمهور.. الجمهور صانع الجيد وبعضه صانع الرديء”. وتابع: “على وسائل الإعلام إرساء الجيد من الأغاني حتى لا يكون هناك مكان للرديء، لماذا يحمل فن دعارة الغناء رخصة من النقابة؟”.