تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة حددت يوم 9 مارس للنظر في القضية، بعد أن قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد الإبراهيم عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد.
وطعنت صاحبة الدعوى على الحكم مما أحال القضية إلى الاستئناف.
وجاء في أوراق القضية أن رامز جلال ووليد الإبراهيم اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج، هيام كمال، التي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج، لا سيما برنامجي "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر".
وتتهمهما بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من هيام على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.