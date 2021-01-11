تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة حددت يوم 9 مارس للنظر في القضية، بعد أن قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد الإبراهيم عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.



وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد.

وطعنت صاحبة الدعوى على الحكم مما أحال القضية إلى الاستئناف.

وجاء في أوراق القضية أن رامز جلال ووليد الإبراهيم اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج، هيام كمال، التي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج، لا سيما برنامجي "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر".

وتتهمهما بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من هيام على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.