شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف كوميديانة من نوع خاص فى "عيلة الفقرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة فاطمة الكاشف شخصية سعيدة زوجة سمعان في مسرحية "عيلة الفقري" علي خشبة المسرح العائم "فاطمة رشدي"، والعرض بطولة محمد الصاوى، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاى، نهاد سعيد، منة المصرى، مجدى عبد الحليم ، أشرف عبد الفضيل ، محمود الهنيدى ،إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملوانى، ديكور محمد هاشم ، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من إخراج محمد متولى .



فاطمة الكاشف ومحمد الصاوي في مسرحية عيلة الفقري

وتقدم فاطمة الكاشف الشخصية ببراعة وخفة ظل فهي كوميديانة من نوع خاص، ويقف أمامها عملاق الكوميديا الفنان محمد الصاوي الذي لم ينل حظه من البطولات في السينما وفي الدراما فهو ممثل من الجيل الذهبي في الكوميديا ليقدما "فاطمة والصاوي" سويا دويتو كوميدي عن زوج وزوجة يذكرنا بالثنائيات في المسرح التي قدمها من قبل (فؤاد المهندس وشويكار) و(محمد صبحي وسعاد نصر) .



مسرحية عيلة الفقري

العرض يدور حول عيلة سمعان الفقرى المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وهى الشخصية التى تقدمها الفنانة فاطمة الكاشف وابنتها هند التى لم تتزوج بعد وابنها سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل.