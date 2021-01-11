شكرا لقرائتكم خبر عن ميجيل هيران نجم La Casa De Papel فى العزل المنزلي: أشعر بخيبة أمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان العالمي ميجيل هيران نجم المسلسل الشهير La Casa De Papel ، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصور أثناء العزل المنزلي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعرب النجم العالمي ميجيل هيران عن حزنه الشديد بعد قرار عزله لمدة 10 أيام، حيث كتب عبر إنستجرام قائلاً: "6 أيام كانت كافية لتدميري، لا أريد أن أتحدث أو آكل بعد الآن، توقفت في أكثر لحظات حياتي البناءة وأصبح الأمر مدمرًا، أشعر بخيبة أمل في نفسي وأريد أن أكون شخصًا أفضل".



ميجيل هيران عبر انستجرام

وحرص الممثل الاسباني ميجيل هيران الذي اشتهر عبر شخصية ريو في المسلسل الشهير La Casa De Papel، في وقت سابق، على الكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد HASTA EL CIELO المقرر عرضه الفترة القادمة في دور العرض السينمائى، ونشر هيران، صورة له من كواليس العرض الخاص للفيلم في مهرجان Malaga الإسباني أغسطس الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، موجهًا الشكر لكل طاقم عمل فيلمه الجديد، والذين لم يشاركوا في العرض الخاص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



الفنان ميجيل هيران

وأعلنت شبكة نتفليكس الفترة الماضية عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال.

كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.



ميجيل هيران نجم La Casa De Papel