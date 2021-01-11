شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الإعلامي مفيد فوزى تكشف آخر تطورات حالة والدها الصحية بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية حنان مفيد فوزي آخر تطورات حالة والدها الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا، موكدة أنه أجرى مسحة تأكد من خلالها إصابته بالفيروس منذ أسبوعين، حيث إن حالته مستقره نوعًا ما، وملتزم بالبروتوكول العلاجى الذى نصحه به الطبيب المعالج.



مفيد فوزي

إصابة مفيد فوزي بفيروس كورونا

وتابعت أن والدها يخضع لبروتوكول علاج في منزله، وتتابع ابنته حالته حيث تحرص حنان على الدقة في مواعيد الأدوية ومراعاة والدها في كل تفصيله، متابعة أنه سيجرى المسحة الجديدة خلال يومين على أقصى تقدير.

ومن جانبه أشار الناقد طارق الشناوى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلاً: "الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصر".



إصابة مفيد فوزى بفيروس كورونا

وأضاف: أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا".