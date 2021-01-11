شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تعلن شفاءها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة السورية جومانا مراد، شفاءها هي وأسرتها من فيروس كورونا، وكتبت جومانا عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:"الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض".



جومانا مراد

وقالت النجمة جومانا مراد عن إصابتها بفيروس كورونا إنها كانت تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، ولكن تعتقد أن إصابتها بالعدوى كانت من أحد الطباخات التى تعمل معها فى المنزل، وأنها منذ علمها بإيجابية تحاليلها عزلت نفسها بعيدا عن أولادها خوفا عليهم من العدوى، ونصحت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن جومانا مراد، تعيش مؤخرًا حالة مميزة من الانتعاش الفني على كافة الأصعدة، حيث عرض لها مؤخرًا الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، كما أنها تألقت بموسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «خيانة عهد».. وتنتظر حاليًا عرض أحدث أفلامها «يوم 13»، وهو أول فيلم رعب عربي يتم تصويره بتقنية الـ3d، حيث تعود جومانا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ مشاركتها فى معه أيضاً في فيلم "الحفلة" مع الفنانين أحمد عز ومحمد رجب وروبى.

وأضافت جومانا فى تصريحات صحفية أن الفيلم تدور قصته حول فكرة مشوقة ترتقى إلى نوعية الرعب وتجسد خلاله شخصية "أحلام" وهى سيدة من طبقة أرستقراطية، لافتة إلى أن دورها له خصوصية وغريب وسيكون مفاجأة للجمهور.