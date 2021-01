شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقصد تريستان طومبسون إلقاء الضوء من جديد على علاقته بكلو كاردشيان؟ اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل دائمًا علاقة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان بلاعب كرة السلة الشهير تريستان طومبسون ووالد ابنتها الوحيدة "ترو" المواقع الفنية حول العالم، وبالرغم من أن النجمة الشهيرة حرصت الفترة الأخيرة أن تحافظ على خصوصيتها وعدم البوح بأى معلومة عن علاقته بطومبسون إلا أن تريستان كان قادرًا أن يثير ضجة خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرت كلو كاردشيان نجمة برنامج " Keeping Up With The Kardashians " البالغة من العمر (36 عامًا) صورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع التوصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 126 مليون شخص، ظهرت كلو بإطلالة مثيرة وخاطفة للأنظار، وكانت الصورة من أجل الترويج لخط ملابسها "Good American"، حيث أشارت النجمة الشهيرة أن كل الملابس التي ترتديها من مجموعات "Good American".



كلو كاردشيان كلو كاردشيان

بعد آلاف التعليقات من المعجبين المحبين وتقديرًا لجمالها كتب طومبسون والد أبنتها "ترو" تعليق يظهر مدى حبه لها وهو "MY QUEEN" أو "ملكتى" و هو ما جعل الكثيرين يتكهنون أن تعلقه جاء ليلفت الأنظار ويعيد إلقاء الضوء حول فكرة علاقته بكلو .



تعليق تريستان طومبسون تعليق تريستان طومبسون

يذكر أن الثنائى كلو وتريستان واجها عددا من الاضطرابات إضافة الي سلسلة من التحديات على مر السنين، وأبرزها اكتشاف كلو خيانة تريستان لها أثناء فترة حملها بطفلتها الأولى "ترو".



كلو وطومبسون كلو وطومبسون