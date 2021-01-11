شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يعلن فوز "رسالة إلى صديقي في فرنسا" بأفضل فيلم بمهرجان بلجاوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمود البزاوي، فوز فيلم ابنه أكرم البزاوي "رسالة إلى صديقي في فرنسا"، بأفضل فيلم في مهرجان بلجاوم، حيث كتب على حسابه فيس بوك منشورًا قال فيه: "فيلم أكرم ابني "رسالة الى صديقي في فرنسا" فاز بجائزة افضل فيلم في مهرجان بلغاوم السينمائي الدولي للفيلم القصير بالهند .. مبروك يا حبيبي".



البزاوى

على جانب آخر، يشارك الفنان محمود البزاوى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" المقرر عرضه على على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة .

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود وآخرون .