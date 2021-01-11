شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بإطلالة مميزة أمام أحد المعابد المصرية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة التونسية هند صبرى، فى إطلالة مميزة من أمام أحد المعابد المصرية القديمة، واختارت التعليق على الصورة بمثل شعبى من الأمثال المصرية القديمة قائلة "اسع لأداء واجباتك بأعلى قدراتك، وبهذه الطريقة ستكون أفعالك بلا لوم".



هند صبرى من أمام أحد المعابد ومنى زكى تعلق

من ناحية أخرى تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "عايزة أتطلق"، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وجارى التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.



هند صبرى على انستجرام

المسلسل يعتمد على كثير من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على احدى المنصات الإلكترونية، كما انتهى مخرج العمل هادى الباجورى من معاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاقه.

ومن ناحية أخرى، أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" حيث صورت حوالى 80 % من أحداث المسلسل وتواصل في تصوير المشاهد المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.