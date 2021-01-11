شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يسترجع ذكريات الطفولة بصورة نادرة مع والدته الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان حسن الرداد ذكرياته الطفولة مع والدته الراحلة بصور من دولاب الذكريات، ونشر مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ظهر فيها برفقة والدته التي توفيت أمس وعلق قائلا، "بداية رحلتنا ياماما".



حسن الرداد

وتوثق الصور لحظات طفولة الفنان حسن الرداد برفقة والدته وباقي الأسرة، من وهوا طفل رضيع حتى أصبح قادر على المشي على قدمية.



رترتت

وكان حسن الرداد قد أعلن وفاته والدته قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".





شيع أهالى دمياط، أمس، جثمان والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، بمشاركة العشرات من أبناء المحافظة، حيث قرر نجلها دفنها فى مقابر الأسرة بجوار مسجد عمرو بن العاص.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنان محمود الليثي، والمنتج أحمد السبكي، فيما حرص البعض على حث المواطنين على الالتزام بالتباعد للوقاية من فيروس كورونا.