جومانا مراد تعلن شفائها وأسرتها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن شفائها وأسرتها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت مراد، عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله، أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا.. أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض".

وكانت جومانا مراد، أعلنت إصابتها بكورونا يوم 26 ديسمبر الماضي، وطالبت من تعامل معها أن يأخذوا حذرهم ويخضعوا للتحليلات والفحوصات اللازمة إن أمكن، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "دعواتكم لي ولجميع زملائي الفنانين بالشفاء العاجل".

جومانا مراد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب، وشارك في بطولته: يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، سلوى عثمان، هنادي مهنا وخالد أنور، وغيرهم.