إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا.. وطارق الشناوي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، منذ قليل، إصابة الإعلامي الكبير مفيد فوزي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن، وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري.. أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروءة ومسموعة ومرئية".

وأضاف الشناوي متحدثًا عن مفيد فوزي: "لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده .. ألف سلامة عليك أستاذنا، يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة، وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائمًا تبرع في سردها لنا".