فيديو.. محمد منير يطرح أغنية "فينك يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرح الفنان محمد منير، منذ قليل، أغنيته الجديدة "فينك يا حبيبي"، عبر تطبيق إحدى شركات الاتصالات، وتعد ثاني أغاني ألبومه "باب الجمال".

ونشر منير، التيزر، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏خليك أول واحد يسمع أغنية (فينك يا حبيبي) للكينج ‎محمد منير كاملة دلوقتي فقط وحصرياً على اتصالات ميوزيك ".

"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية "فينك يا حبيبي يادنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك عامل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا مسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش أخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، يا طير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال قرب، سنين وقلوبنا بتتعذب احكيله أوصف له حالتنا".