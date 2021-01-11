"بداية رحلتنا يا ماما".. حسن الرداد ينشر صورا من طفولته مع والدته ووالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعيش الفنان حسن الرداد، فترة صعبة بعد رحيل والدته السيدة فادية الرداد، عن عالمنا، أول أمس.

ونشر الرداد، عدة صور من طفولته مع والدته ووالده عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بداية رحلتنا يا ماما".

وشيّع حسن الرداد، جثمان والدته، إلى مثواها الأخير، عصر يوم الأحد، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة.

واستقبل حسن الرداد العزاء في والدته أمام المقابر الخاصة بأسرته، وظل يردد وينبه على الحضور أن يكون العزاء بالإشارة، دون مصافحة، وتواجد بجوار الرداد شخصا حرص على تعقيم يد الأخير بالكحول كلما صافح أحد، كما قام الرداد باستخدام قبضة يده في تلقي العزاء، وأحيانا أخرى بوضع يده على صدره، تعبيرا عن امتنانه للمعزين.

فادية الرداد هي حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن عالمنا منذ سنوات.