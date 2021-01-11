فيلم "فينج شوي" للمخرج محمد فرج يشارك في مهرجان العين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يشارك الفيلم الروائي "فينج شوي" للمخرج المصري محمد فرج، ضمن مسابقة "الصقر لأفلام المقيمين" بمهرجان العين السينمائي بالإمارات العربية المتحدة المقام في الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري.

الفيلم بطولة محمد سمير، وأرت دايركتور أمان الله، ومدير التصوير محمد سللورة، من إنتاج شركة wavez studios، تأليف وإخراج محمد فرج.

ويشارك محمد فرج بعملين آخرين في فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان كمخرج منفذ، وهما فيلم "عشرة" عن رواية "لاعب البوكر" للكاتبة أغاثا كريستي من إخراج محمد سمير في نفس المسابقة، وفيلم "اغتراب" تأليف الكاتب المغربي علي البوهالي، وإخراج معتز عبد الخالق بمسابقة "اصنع فيلمك بزمن الكورونا".

ويتنافس في مسابقة "الصقر لأفلام المقيمين" بمهرجان العين السينمائي، أفلام: "الوجبة الأخيرة" للمخرج الهندي ساشين أوجستين، "الرجل الرائع" للمخرج الهندي رويستون فرنانديس، "امرأة سمراء على الطريق" للمخرج المصري محمود محمود، "غرفة 19C" للمخرج الأردني ليث الرمحي، "فينج شوي" للمخرج المصري محمد فرج، "سراب" للمخرج العراقي جاسم عبد الله التميمي، "في السابع والعشرين من مايو لهذا العام" للمخرج المصري مصطفى مراد، "10" للمخرج المصري محمد سمير، "تألق ابتدائي" للمخرج الأمريكي ليو وونج، وفيلم "عشرة" للمخرج المصري يوسف فريسكا.

مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الإمارات، للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع، ويكون منصة لعرض الأفلام الإماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.

يذكر أن مهرجان العين السينمائي يضم في دورته الثالثة 6 مسابقات و13 جائزة، إذ تتنوع مسابقاته بين: "الصقر الإماراتي القصير، الصقر الخليجي الطويل والقصير، الصقر لأفلام الطلبة، الصقر لأفلام المقيمين، واصنع فيلمك في زمن كورونا".