"مش هسلم نفسي ليك".. رسالة صلاح عبد الله للحزن المسيطر عليه منذ وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعيش الفنان صلاح عبد الله، فترة صعبة منذ فقدان شقيقه الأصغر سمير عبد الله نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ونشر عبد الله، اليوم الأحد، صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ويكسو وجهه الحزن، وعلّق: "اسمع يا حُزن.. أنا مش هسلم نفسي ليك، ومش هسيبك تغرَّق قلبي فيك، هطردك بابتسامة، بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة، توصل لقلوب أهلي وحبايبي وصحابي، تنعنشهم وتفرفشهم بإذن الله".

وشيّع صلاح عبد الله، جثمان شقيقه الأصغر سمير عبد الله، عصر يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي، من منزله في منطقة بولاق، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وفي أول تعليق له بعد توديع ودفن شقيقه، كتب صلاح عبدالله، عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏الحمدلله أنا تمام، والحمدلله إني تماسكت وقدرت أوصل أخويا.. وألف حمد وشكر ليك يا رب.. استجبت لدعائي ولبيت رجائي.. فاللهم اجعل معاناته في آخر عشر سنين من حياته في ميزان حسناته وارزقه جنتك برحمتك يا غفار يا كريم يا رحمن يا رحيم.. وشكرا لحبكم ودعائكم لأخي سمير عبدالله".