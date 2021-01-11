بيومي فؤاد يعلن وفاة والده

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان بيومي فؤاد، وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "بيومي": " إنا لله وإن إليه راجعون .. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء ".

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وكان قد بدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، ويشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر وهيدي كرم وشادي ألفونس وخالد منصور

ومن المقرر مشاركة المسلسل في الموسم الدرامي برمضان المقبل.



ويعد اسم المسلسل "عودة الأب الضال" هو اسم مؤقت للمسلسل الذي يشرف على كتابته أمين جمال وسيناريو وحوار محمد فتحي ومحمد ابو السعد وإبراهيم ربيع ومن إخراج أحمد عبد العال.

