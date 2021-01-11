حسن الرداد يشارك جمهوره صور من طفولته مع والدته

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور جديدة، عبر حسابه الرسمي على

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وظهر "الرداد" في الصور برفقة والدته و والده من طفولته، معلقاً: "

بداية رحلتنا يا ماما ".

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، مساء السبت الماضي.

ونشر "الرداد"، صورة له مع والدته عبر حسابه الرسمي على

موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

وأضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".