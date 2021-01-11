حسين الجسمي: لو أغني كل يوم 100 أغنية لمصر مش كفاية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر النجم الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته بإحياء حفلاً غنائيا ضمن احتفالات رأس السنة في موطنه الإمارات.

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وقال حسين الجسمي خلال لقائه مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج "لايت شو": " شعور لا يوصف أنا اليوم في بيتي بين أهلي وناسي، في المكان اللي تربيت ونشأت فيه

وشفت فيه الخير والبركة والإبداع وتوج اليوم بالحفل الجميل كأول حفل جماهيري على هذه الأرض الطيبة".

أما فيما يتعلق بالأغاني المصرية، قالت حسين الجسمي إنه يكن لمصر والمصريين معزة خاصة مضيفا "لو أغني كل يوم 100 أغنية لمصر مش كفاية".

وشاركت المطربة أنغام شاركت أيضا في

احتفالات رأس السنة الجديدة على مسرح مدرج خورفكان في الشارقة، بدولة الإمارات، بصحبة المايسترو هاني فرحات.

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ حسين الجسمي أغنية بعنوان "بالبنط العريض"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر توما، وأبدى متابعي الجسمي إعجابهم بالأغنية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نسبة مشاهدة عالية، حيث كسرت حاجز الـ 340 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".