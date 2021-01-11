تامر حسني لإحدي المعجبات : موافق أحضر فرحك وسلامي للعريس باشا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان تامر حسني، حلم إحدى معجباته بحضور حفل زفافها، حيث ناشدته المعجبة من خلال تعليق تركته على أغنيته "في جمال كده" والتي طرحتها "روتانا" على فناة Youtube الرسمية.

وكتبت المعجبة في التعليق : "نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم

حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك إزاي يا رب تشوف الكومنت".

ليرد عليها تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، قائلا: "حلم حياتك أحضر فرحك؟ طب أنا شوفت تعليقك وموافق أحضر فرحك، ويشرفني كمان، إبعتي لي

كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة، وسلامي للعريس باشا".

يذكر أن أغنية "في جمال كده" من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع جلال حمداوي، وإنتاج روتانا.

وكان الفنان تامر حسني قد انتهى من تسجيل الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

الأغنية تحمل اسم "ارفع ايدك" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.