مايا دياب تحمل ابنتها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب ، عن كواليس أحدث جلسة تصوير جمعتها بابنتها "كاي" ، حيث ونشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام-Instagram" صور من جلسة التصوير.

،وظهرت مايا في الصور وهي تحمل ابنتها على ظهرها وتتمرن بها كأنها أحد أوزان التمرين، وعلقت قائلة: "قلبي ".

يذكر أن مايا دياب قدمت مجموعة أغاني للسيدة فيروز في حفل أقيم بعد

انفجار مرفأ بيروت، وأهدتها للبنان والشعب اللبناني، وهو ما أغضبابنة فيروز وجعلها تهاجمها، إلا أنأكدت أنها ليست نادمة ولم تخطئ.

كما طرحت مؤخراًمايا أغنية "دوب" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع هادي شرارة".