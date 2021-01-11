"Wonder Woman 1984" لايزال يتربع على قمة شباك التذاكر

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر فيلم "Wonder Woman 1984" مبيعات شباك التذاكر المحلية لعطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي دون الكثير من المنافسة.

حيث حقق الفيلم التكميلي للمرأة الخارقة، 3 ملايين دولار بين يومي الجمعة والأحد ، ليصل إجماليه في الولايات المتحدة وكندا إلى 32.6 مليون دولار. أما في الخارج ، فحصل الفيلم على 4.7 مليون دولار.

مع مجموع 131 مليون دولار من إيرادات شباك التذاكر العالمية ، تفوقت تتمة "Wonder Woman" على معظم إصدارات عصر الوباء.



ومع ذلك ، فإن هذا لا يعوض ميزانية الإنتاج الهائلة للفيلم البالغة 200 مليون دولار ، وهذا يعني أن النزهة الأخيرة لبطلة DC غال غادوت ستخسر بالتأكيد أموالًا للاستوديو. ومع ذلك ، فقد حصلت شركة Warner Bros. بالفعل على الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثالث مع غادوت ومخرجة العمل باتي جينكينز. تم إصدار الفيلم على منصة HBO Max بالتزامن مع عرضه في قاعات السينما في محاولة للحصول على دعم مشتركي خدمة البث.

من غير الواضح عدد مستخدمي HBO Max الذين شاهدوا الفيلم حتى الآن.

وفي غضون أسبوعين، سيتم سحب "Wonder Woman 1984" من HBO Max وسيكون متاحًا فقط للمشاهدة في دور السينما حتى يصل إلى نافذة الترفيه المنزلي التقليدية. ومن المتوقع أن يعود إلى منصة البث بعد بضعة أشهر.

كانت كندا نقطة مضيئة مدهشة لمحارب الأمازون ، حيث 5 ٪ فقط من المسارح مفتوحة ولا يتوفر HBO Max. أصدرت شركة Warners الفيلم في وقت واحد في أي دور سينما متاحة وفي فيديو عالي الجودة حسب الطلب ، وهي استراتيجية نادرة لم يكن العارضون يتسامحون معها في أوقات ما قبل الجائحة. والأكثر من ذلك ، أن الاستوديو كشف بالفعل عن مبيعات رقمية ملموسة ، وهو أمر لا يرغب أي استوديو هوليوود في مشاركته. نتج عن نموذج pVOD الكندي عائدات إضافية بقيمة 7.2 مليون دولار من منصات الإنترنت مثل iTunes و Amazon.

خارج أمريكا الشمالية ، يواصل فيلم "Soul" من إنتاج Disney و Pixar - والذي تخطى دور العرض الأمريكية لعرضه لأول مرة في Disney Plus - اكتساب قوة في شباك التذاكر الدولي. جمع الفيلم العائلي 8.9 مليون دولار من 11 دولة أجنبية ، مما رفع إجماليه في الخارج إلى 47.3 مليون دولار. استحوذت دور السينما الصينية على الجزء الأكبر من هذا المبلغ ، حيث بلغت مبيعات التذاكر 36 مليون دولار من المملكة الوسطى وحدها. إنه الآن رابع أعلى فيلم من إنتاج شركة Pixar على الإطلاق في الصين ، ويتطلع إلى تجاوز فيلم Finding Dory الذي حقق (38.4 مليون دولار) ليحتل المركز الثالث بعد فيلمي Coco و Incredibles 2..