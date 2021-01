"HBO" تحضّر لموسم جديد من مسلسل "الجنس والمدينة"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

واشنطن: تحضّر شبكة "HBO" لموسم جديد من مسلسل "Sex and the city" لعرضه على خدمتها للبث التدفقي "HBO max"، مع نجوم العمل أنفسهم باستثناء الممثلة كيم كاترال، على ما أعلنت الشبكة في بيان.

وأشارت "HBO" إلى أن هذا الموسم الذي يحمل عنوان "... and just like that" مؤلف من عشر حلقات من بطولة الممثلات ساره جيسيكا باركر، وسينتيا نيكسون، وكريستين ديفيس.

ونشرت ساره جيسيكا باركر، المشاركة في إنتاج العمل مع سينتيا نيكسون وكريستين ديفيس ومايكل باتريك كينغ، عبر صفحتها على "إنستغرام" مقطعا ترويجيا للجزء الجديد معلقة عليه: "ولا يمكنني الا ان اتساءل ... يا ترى اين هم الآن؟".

ويضم المقطع القصير توليفة مشاهد لمواقع معروفة من الحياة اليومية لسكان نيويورك، تتخللها لقطات تظهر كتابة عبارتي "... and just like that" ("هكذا فقط") و"... The Story Continues" ("للقصة تتمة") على شاشة كمبيوتر. كما يُسمع صوت الممثلة مرافقا هذه الصور.

وستحتفظ ساره جيسيكا باركر بشخصية كاري برادشو وهي أيضا راوية القصة في العمل، فيما تؤدي سينتيا نيكسون وكريستين ديفيس دور صديقتيها المقربتين المحامية ميرندا هوبس وتاجرة الأعمال الفنية شارلوت يورك.

ولم يأت بيان "HBO" على ذكر كيم كاترال التي كانت تجسد شخصية سامنتا جونز المرأة العصرية العاملة في قطاع الإعلانات، من دون توضيح سبب غيابها عن الجزء الجديد.

ويتبع المسلسل بجزئه الجديد حياة ثلاث صديقات مع مغامراتهن العاطفية وهنّ في الخمسينات من العمر.

ولم يُحدَّد تاريخ بدء عرض المسلسل، لكن من المقرر تصوير المشاهد الأولى نهاية الربيع في نيويورك.

ويستند مسلسل "Sex and the city" الذي يحمل توقيع المنتج دارن ستار، إلى كتاب يحمل العنوان عينه لكانديس بوشنل صدر في 1997. وبدأ عرض الموسم الأول في 1998 واستمر بعدها عشرة مواسم.

كذلك صدر ضمن السلسلة عينها فيلمان في 2008 و2010، إضافة إلى بادئة (عمل تدور أحداثه قبل أحداث الأجزاء الأساسية) عُرضت سنة 2013 على موسمين.