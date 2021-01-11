نادي البحرين للسينما يعلن الموعد الجديد للدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائي

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ايلاف من المنامة: أعلن نادي البحرين للسينما عن موعد عودة مهرجان البحرين السينمائي، ليقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أبريل المقبل 2021، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومع مراعاة كافة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.



واستجابةً للظروف الحالية بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19، وضعت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تصورًا جديدًا للمهرجان تُراعَى فيه كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، بحيث تعقد فعاليات المهرجان الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل 2021، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها مثل عروض الأفلام والحفلات الجماهيرية حتى موعد آخر في هذا العام 2021 سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.



وقالت إدارة المهرجان إن "هناك رغبة كبيرة لعمل مهرجان يلتقي فيه صناع الأفلام وجهًا لوجه مع الجمهور، لكن الوضع الحالي قد لا يسمح بإقامة مهرجان متكامل، وفي الوقت ذاته فإننا نحرص على عدم تأجيل هذا الحدث السينمائي الذي نأمل أن يشكل إضافة للأحداث والفعاليات السينمائية التي تقام في المنطقة".



وأضافت إدارة المهرجان أن "هذا التغيير المحتمل في شكل المهرجان في دورته الأولى التي تقام في عام 2021، ينطلق من حرصنا في إدارة مهرجان البحرين السينمائي وإدارة الجهة المنظمة المتمثلة في نادي البحرين للسينما، للحفاظ على صحة جميع الضيوف ودعم الجهود السينمائية المحلية والعربية المشاركة".



وسوف تشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة في مهرجان البحرين السينمائي وذلك لاختيار الأفلام الفائزة والإعلان عن نتائجها في شهر أبريل 2021، ، كما أشارت إدارة المهرجان إلى أن هناك فعاليات صيفية محتملة تشمل عروضًا وندوات حية ستُنَظَّم لاحقًا في حال تعذر إقامة المهرجان بشكل كامل في شهر أبريل 2021، وذلك حرصًا منا على إقامة مهرجان سينمائي متكامل، وتقديم حدث طال انتظاره من قبل عشاق السينما في المنطقة".



وكان مقررًا أن تقام الدورة الأولى للمهرجان خلال الفترة من ٤ إلى ٨ مارس ٢٠٢٠، قبل تأجيلها وكافة الفعاليات المتنوعة محليًا ودوليًا بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العام

الماضي 2020، على الرغم من مشاركة ما يزيد على 200 فيلم يمثلون مخرجين من 14 دولة عربية.