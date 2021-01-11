شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: المرأة المصرية نموذج ملهم للعطاء والتضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد، في حوارها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365: "غنيت كتير للحب وقدمت أغاني كثيرة عن الحب والرومانسية بشكل يضاهي عدد الأغاني اللي بتدعم المرأة وتقويها، وأحنا شعوب عاطفية بنحب نعيش حالة الشجن والمأساة".

وأضافت الديفا سميرة سعيد في حوارها لتلفزيون الخليج 365:"المرأة المصرية معطاءة جدا وتقدر تعمل حاجات كتير في نفس الوقت، وعندها كم عطاء ودعم كبير لزوجها وبيتها وشغلها، وكم العطاء عندها عظيم وهي نموذج ملهم للجميع بدون شك".

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد في مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.