شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تدعم أحمد خالد صالح قبل عرض "أنصاف مجانين": "حظ سعيد حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنادي مهنا على دعم زوجها الفنان أحمد خالد صالح قبل عرض مسلسله الجديد "أنصاف مجانين"، حيث نشرت برومو المسلسل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "بقي 3 أيام على ما كنت متحمسًا له مؤخرًا.. سيظهر أنس أخيرًا على الشاشة خلال 3 أيام.. وثق بي، ستفاجأ كثيرًا.. حظًا سعيدًا حبيبي أتمنى لك التوفيق وللجميع وراء الكاميرات الذين عملوا بجد من أجل هذا.. لا يمكن أن أنتظر".

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية شاب يدعي أنس يعاني "الشيزوفرينيا" ويخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

المسلسل بطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدورأحداث العمل في 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.