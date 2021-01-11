شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحتفل بأحمد صلاح حسنى ونجاح مسلسله "الدايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم أحمد صلاح حسني، مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بنجاح مسلسله "الدايرة" الذي يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا وأعماله الفنية وكان في استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت ومحمد زكريا ومروى جمال ومصطفى القصبي وبهاء نبيل ولميس محمد، وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأجاب صلاح حسني عن الأسئلة التي وجهت له من قسم الفن باليوم السابع بداية من تحضيراته للعمل والشخصية الذي يقدمها من خلاله، كما تحدث عن نجاحه في عدد من الأعمال التى قدمها خلال مشواره الفنى وعن الجديد الذي يقدمه في مجال المزيكا وتعاونه بألحان مع النجم محمد حماقي وتفاصيل كثيرة في حوار ينشر قريبًا على صفحات الخليج 365.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.