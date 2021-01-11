شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: شخصية تباهى فى "ضربة معلم" نقلة جديدة خلال مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رانيا فريد شوقى، عن سعادتها بدور شخصية "تباهى" فى مسلسل "ضربة معلم" الذى يعرض حاليا على قنوات “cbc” مؤكدة أنها نقلة جديدة خلال مسيرتها الفنية، مقدمة الشكر لمخرج المسلسل إسماعيل فاروق، الذى وجهها كثيرا فى تفاصيل وأداء الشخصية.





ونشرت رانيا فريد شوقى، عبر حسابها على انستجرام، جمعتها بعائلة "تباهى" من كواليس تصوير المسلسل، مع الفنانات دعاء رجب ومنة لطفى وياسمين البشبيشى والمخرج إسماعيل فاروق، أتبعتها قائلة: "تباهى والعائلة مع المخرج المحترم اللى استحملنا كلنا، كان معاه 6 برج الجوزاء وصمد وتغلب عليهم، مخرجنا الجميل الفنان أوى الأستاذ إسماعيل فاروق".

وأضافت رانيا: "أنا شخصيا وجهنى كتير فى تفاصيل وأداء شخصية تباهى، بشكرك جدا أستاذ إسماعيل، أضفت لى الكثير، تباهى نقله فى مشوارى الفنى.. هتوحشونى".

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.





وشهدت الأحداث السابقة ذهاب منصور "محمد عز" إلى منزل أميرة العايدى طليقة والده الحاج شيردى "رياض الخولى" وابنته ليلى "هاجر أحمد" حيث هددهما بعدما علم بوصية والده.





مسلسل ضربة معلم يعرض من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة سى بى سى وقناة سى بى سىى دراما، فيعرض على قناة سى بى سى يوميا فى تمام الثامنة مساء ويعاد مرتين يوميا بعد البث الأصلي، بينما يذاع فى تمام الحادية عشرة على شاشة سى بى سى دراما ويعاد مرتين أيضا يوميا، بينما تذاع الحلقات بشكل مجمع يومى الخميس والجمعة على شاشتى القناتين.